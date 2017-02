Große Elterngefühle

Mittlerweile hört Steffi an Julias Weinen, ob die Kleine Hunger hat oder ihren Schnuller vermisst. Und jeden Tag wird die Liebe der jungen Mama zu ihrem Baby größer.



Meinen Blog zu schreiben, wird heute wohl etwas länger dauern – ich kann nämlich nur einhändig tippen. Der Grund dafür ist 54 Zentimeter klein, liegt in meinem linken Arm und hält gerade ein entspanntes Nickerchen: unsere Julia. Wenn ich sie anschaue, spüre ich großen Stolz. Aber auch eine ungeahnte Liebe. Eine Liebe, die nur versteht, wer selbst ein Kind hat.

Liebe auf den ersten Blick

Zu Beginn meiner Schwangerschaft habe ich noch versucht, mich nicht zu sehr auf das Baby einzulassen. Wie groß wäre die Enttäuschung gewesen, wenn ich es in der kritischen Anfangszeit verloren hätte? Dann kam der Ultraschall in der 12. Woche. Und der Blick auf das kleine Wesen im Bauch, das schon menschliche Formen angenommen und uns fleißig zugewunken hatte. In diesem Moment habe ich mich verliebt. Endgültig um mich geschehen war es, als ich sie zum ersten Mal in meinen Armen halten durfte. Ihren Kopf, den sie vertrauensvoll an mich geschmiegt hat. Die winzig kleinen und doch so perfekten Finger und Zehen.

Wenn Julia lacht, ist die kurze Nacht vergessen

Unser gemeinsamer Start zu Hause war ereignisreich und nicht immer leicht. Wir mussten uns vor allem einmal kennenlernen. Jetzt, zwei Monate später, weiß ich genau, wie es sich anhört, wenn Julia ihren Schnuller möchte. Ihre vergnügten Laute, wenn sie sich mit uns oder ihren Spielsachen unterhält. Das berühmte Lachen, das selbst eine kurze Nacht in Nichts auflöst und mitten ins Herz geht.

Ein Glück – auch wenn’s mal nicht rund läuft

Sie wird von Tag zu Tag größer, meine Liebe zu unserer kleinen Maus – auch wenn natürlich trotzdem nicht immer alles nach Plan läuft. So wie gestern, als ich meine Kollegen besuchen wollte und sie immer dann zu weinen angefangen hat, wenn ich sie in die Babyschale gesetzt habe. Trotzdem ist es ein großes Glück, ein gesundes und so besonderes Kind haben zu dürfen. Das sage ich ihr immer wieder – und wie froh ich darüber bin, dass sie zu uns gekommen ist.

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.