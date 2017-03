Gute Vorsätze und was daraus geworden ist

Das Baby schläft im eigenen Bett, während Mama und Papa noch Zeit für Erwachsenen-Gespräche haben: Wie es um ihre guten Vorsätze aus der Schwangerschaft bestellt ist, davon schreibt Steffi in ihrem neuesten Blog-Beitrag.



Als werdende Eltern haben Mathias und ich uns viele Ziele für das Familienleben mit unserer Julia gesetzt. Einiges davon setzen wir um, aber längst nicht alles.

Hier unser Status Quo:

Das Baby soll im Kinderzimmer schlafen: Diesen Vorsatz haben wir längst über Bord geworfen. Julia hat unsere Nähe gebraucht, außerdem kommt sie nachts mehrere Male zum Stillen. Dauernd zwischen Schlaf- und Kinderzimmer zu flitzen, wäre mir zu anstrengend gewesen.

Das klappt. Denn so sehr wir unsere Julia lieben, es gibt auch noch ein Leben neben ihr. Manchmal tut es einfach gut, neben dem ganzen Kinderkram auch mal wieder über „Erwachsenen-Themen“ zu quatschen. Womit wir auch gleich beim nächsten Punkt wären: Wir versuchen, uns zwischendurch auch Freiräume als Paar zu schaffen. Auch da können wir einen Haken dran machen – dank der Großeltern, die sehr gerne auf Julia aufpassen. Alle 4 – 6 Wochen unternehmen Mathias und ich alleine etwas, egal ob das ein schönes Essen, eine Geburtstagsparty oder ein Kinobesuch ist. Ich bin auch schon darauf angesprochen worden, ob ich mein Baby so einfach abgeben kann. Ja, kann ich! Weil ich genau weiß, dass Julia in den besten Händen ist. Und nach einer kurzen Auszeit freue ich mich wieder umso mehr auf meine Kleine.

Darum habe ich mich nur fürs Rückbildungs-Yoga angemeldet, zu dem ich Julia mitnehme. PEKiP-, Schwimm- und Massagekurse finden ohne uns statt. Die Großeinkäufe erledige ich ebenfalls ohne Julia. Stattdessen machen wir lange Spaziergänge und verabreden uns spontan zuhause mit Freunden. Wenn wir da einmal eine halbe Stunde später dran sind als gedacht, ist es auch kein Stress. Seltener aufs Handy schauen: Das klappt leider definitiv nicht. Manchmal fällt mir einfach die Decke auf den Kopf, da ist das mein Kommunikations-Mittel zur Außenwelt. Oft schaffe ich es nur nicht, gleich zurückzuschreiben. Ein paar Tage später fällt mir dann wieder ein, dass noch eine Antwort aussteht.

Nicht in den Flodders-Look verfallen. Schaffen wir bedingt. Regelmäßig duschen ist zwar kein Problem – da mir Julia im Moment noch nicht weglaufen kann, lege ich sie samt Spielebogen vor die Dusche. Wenn sie mich sehen kann, ist sie meistens relativ entspannt; manchmal muss ich aber auch kurz raus, um ihr den Schnuller wieder in den Mund zu schieben. Dafür empfange ich unangekündigte Gäste in Fleeceshirt und Schlabberhose. Top-Styling ist was anderes, aber da darf man auch mal Abstriche machen. 😉

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.