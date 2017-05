Immer diese Baby-Vergleiche

Von „Mein Baby schläft durch“ bis zu „Es kann sich schon drehen“ – Steffi nerven die Vergleiche anderer Eltern. Sie fragt sich: Muss das wirklich sein?



Wer kennt sie nicht, die Mütter, die ihre Kinder immer wieder mit anderen vergleichen? „Wie schwer ist dein Baby? Was – erst fünfeinhalb Kilo? Meines wiegt schon über sieben.“ Oder der Klassiker: „Mein Kind schläft seit dem dritten Monat durch. Wie oft kommt deines nachts?“ Ohne sich dessen bewusst zu sein, suchen sie nach Parallelen oder Unterschieden zu den eigenen Sprösslingen. Und sind stolz, wenn das eigene Kind im Vergleich besonders gut abschneidet. Zum Teil wird die Darstellung nach außen sogar noch geschönt, um den Dreikäsehoch in einem besonders guten Licht dastehen zu lassen. Ich frage mich nur: Warum ist das so? Muss man als Eltern den Anspruch haben, dass alles perfekt ist? Dass das eigene Kind keine Ecken und Kanten hat? Dass man die Situation zuhause immer im Griff hat? Das kann meiner Meinung nicht Sinn der Sache sein!

Was soll dieses „Perfekt“?

Für mich stellt sich die Frage von „perfekt sein“ gar nicht, denn jeder Mensch ist individuell. Das eine Baby wächst schneller, dafür kann das andere besonders geschickt mit den Händen greifen oder bereits früh krabbeln. Und das ist auch gut so! Wäre es nicht arg langweilig, wenn alle Kinder gleich wären? Außerdem ist Perfektionismus etwas, das Druck ausüben kann. Nicht nur auf die Erwachsenen, auch auf den Nachwuchs – wenn er damit aufwächst. Das Messen und Bewerten kommt noch früh genug, spätestens in der Schule. Daher sollte man entspannt bleiben und sich über alle Entwicklungsschritte der Kinder freuen, egal, ob sie nun früher oder später als bei anderen kommen.

Ich staune über die Dinge, die Julia immer wieder lernt. Zum Beispiel, wie gut sie mittlerweile mit ihren Händen nach Spielsachen und anderen Gegenständen greifen kann. Wie sie es schafft, sich mit Lauten und Gesten verständlich zu machen, wenn sie etwas haben möchte oder eine Pause braucht.

Stärken und Schwächen gehören zusammen

Zum Glück sind viele Eltern aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis wirklich aufrichtig interessiert. Auch die Treffen mit den Mamas aus unserem Geburtsvorbereitungskurs laufen sehr entspannt ab, es ist eine richtig schöne Gemeinschaft entstanden, in der das Miteinander ganz weit oben steht. Klar gibt es sie trotzdem überall, die Mamas, die das mit den Vergleichen nicht bleiben lassen können. Mein Tipp: Nicht stressen lassen und auf Durchzug schalten! Jedes Kind ist auf seine eigene Weise richtig, so wie es ist. Und alle Eltern dürfen zu Recht stolz auf ihren Nachwuchs sein. Schließlich machen erst alle Stärken, Schwächen und Eigenarten zusammen genommen eine Persönlichkeit aus.

Was wir in unserem ersten Jahr als Familie alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

Merken