Papa geht in Elternzeit

Immer mehr Väter entscheiden sich dafür, Elternzeit zu nehmen. Auch Mathias, der Mann unserer Kollegin Steffi, tauscht zwei Monate lang die Arbeitsstelle gegen den Wickeltisch. Welche Erfahrungen die Familie sammelt, darüber berichtet Steffi in ihrem Blog.



Ich habe kürzlich einen Artikel darüber gelesen, dass immer mehr Väter ihren Schreibtisch gegen den Job an der Wickelkommode tauschen und Elternzeit nehmen. In Bayern sind es derzeit 43,4 Prozent, Tendenz steigend. Die Bezugsdauer des Elterngeldes sei dabei größtenteils gleich: Zwei Monate würden die meisten Papas zu Hause bei ihren Familien verbringen. Auch Mathias hat sich diesem Trend angeschlossen und zwei Monate beantragt.

Elternzeit am Stück oder lieber splitten?

Schon während meiner Schwangerschaft hatten wir uns im Freundeskreis umgehört. Viele Väter empfahlen uns, die Elternzeit in zwei Teile á vier Wochen zu teilen. Die Antragstellung war aufwendig: Kaum zu glauben, welche Berge an Papier sich bei uns zuhause gestapelt haben. Bis wir uns durch das Sammelsurium gearbeitet haben, verging einige Zeit. Darum mein Tipp: Die Unterlagen besser nicht auf den letzten Drücker zusammensuchen!

Mir war es wichtig, dass Mathias gleich nach der Geburt zu Hause bleibt. Und wir hatten Glück: Obwohl mein Mann erst einen Monat vorher seinen Arbeitgeber gewechselt hatte, bekam er die Zusage für diesen ersten „Partnermonat“. Wie froh ich über die Unterstützung in Julias ersten Lebenswochen war! Dank Mathias Elternzeit teilten wir uns die anfangs kurzen Nächte in Schichten auf. Jeder hat ein paar Stunden mit Julia auf der Couch verbracht, während der andere Schlaf nachholen konnte. Als die vier Wochen vorbei waren, hatte sich eine gewisse Routine entwickelt, das Stillen klappte und der nächtliche Rhythmus wurde immer besser.

Mal wieder spontan sein

Derzeit nimmt mein Mann seinen zweiten Elternzeit-Monat. Und diesmal ist alles noch entspannter. Neben ein paar Arbeiten, die wir für die nächsten Wochen aufgeschoben haben, wollen wir vor allem gemeinsam Zeit als Familie verbringen. Auf unserem Plan steht beispielsweise ein Besuch im Schwimmbad, weil Julia so gerne im Wasser plantscht. Auch ein Ausflug in den Englischen Garten nach München ist geplant. Alles andere entscheiden wir ganz spontan nach Lust und Laune. Auch das übrigens etwas, das ich genießen werde.

Unser Fazit bisher: Wir würden es wieder so machen. Denn die Möglichkeit, so viel Zeit als Familie verbringen zu können, bekommt man so schnell nicht wieder. Dass die äußeren Umstände stimmen müssen, ist natürlich Voraussetzung. Zum Beispiel der finanzielle Aspekt, weil das Einkommen in der Elternzeit niedriger ist. Auch der Betrieb muss mitspielen. Einer unserer Freunde konnte konnte nicht in Elternzeit gehen, weil seine Firma sehr klein ist und er deshalb für seinen Job keine Vertretung hat. Zum Glück stehen dem Ganzen immer mehr Unternehmen aufgeschlossen gegenüber – nicht zuletzt auch aufgrund der steigenden Quote der Väter, die Elternzeit beantragt.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr

