Schon ein kleiner Charakter

Alle Babys kommen mit einer eigenen Persönlichkeit zur Welt. Sind sie lebhaft oder ruhig? Was bringt sie zum Lachen, was zum Weinen? Nach zwei Monaten haben sich bei Julia erste Eigenschaften und Vorlieben herauskristallisiert.



Manche Babys brauchen es besonders ruhig, anderen kann es nicht lebhaft genug sein. Einige Säuglinge sind fasziniert von allem Neuen, einige haben eher Angst davor. Es ist interessant, wie selbst ganz junge Babys schon ihre Persönlichkeit zeigen. Unsere Kollegin Steffi verrät, welche Eigenschaft sie an Tochter Julia bereits entdeckt hat.

• Julia ist gerne von Menschen umgeben. In Gesellschaft fühlt sie sich viel wohler – das war schon von Anfang an so. Kuschelprogramm mit Mama oder Papa? Das ist für Julia das Größte. Besuch von Familie oder Freunden? In Maßen liebend gerne! Wenn ich das Zimmer verlasse, um im kurz die Waschmaschine einzuschalten, merkt sie das sofort. Wenn ich wiederkomme, tönt mir aus dem Wohnzimmer garantiert die Sirene entgegen.

• Sie ist neugierig. Ich muss zugeben: Das hat sie von mir. Ich nenne es halt „allgemein interessiert“. Ihre Umgebung und neue Menschen mustert sie mit größtem Interesse. Bei der U3 beim Kinderarzt hatte sie gar keine Zeit zum Schreien, weil es so viel Neues zu entdecken gab. Der Arzt selbst, die Geräte und natürlich die tollen Lichter an der Decke. Ein echtes Highlight, so ein Untersuchungstermin.

• Von Wärme und Licht fühlt sich Julia magisch angezogen. Ihren Heizstrahler himmelt sie bei jedem Wickeln an. Sie erinnert mich dabei an ein Kind, das zum ersten Mal vor dem beleuchteten Christbaum steht. Wenn man sie nicht allzu sehr ablenkt, fängt sie an, sich mit der Wärmelampe zu unterhalten. Ein süßes Schauspiel 😉 Auch ihre Eulengirlande, die über dem Wickeltisch befestigt ist, liebt sie. Manchmal verrenkt sie sich so, dass wir sie umdrehen müssen, damit ihr auch ja nichts entgeht.

• Musik an! Das scheint sich Julia zu denken, wenn sie getröstet werden will oder Unterhaltung braucht. Wer Lieder singt, steht hoch in ihrer Gunst. Darum, liebe Besucher, keine Scheu! Wer genau hinhört, kann auch mich durchs geöffnete Fenster hören. Mein Repertoire ist zwar noch nicht so groß, aber „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, „Hört ihr die Regenwürmer husten“ und ein paar alte Klassiker von Rolf Zuckowski habe ich immerhin drauf.

Welches waren die ersten Charakter-Eigenschaften, die ihr bei euren Babys entdeckt habt? Das würde mich sehr interessieren. Jetzt höre ich mit dem Schreiben auf und gehe zu Julia aufs Sofa – von dort aus erzählt sie gerade fleißig Geschichten. Und das will ich auf keinen Fall verpassen.

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.