Tischmanieren adé!

Kartoffelbrei auf Mamas Pulli, Pfannkuchen am Boden? Das ist Alltag bei unserer Kollegin Steffi. Denn die „Tischmanieren“ von Töchterchen Julia lassen noch zu wünschen übrig. Wie sich die Familie mit dem Chaos arrangiert hat, lest ihr hier.



Als Mathias und ich vor einiger Zeit im Urlaub waren, beobachteten wir am Nebentisch ein Kleinkind, das beim Essen ein riesiges Chaos veranstaltete. Als die Familie weg war, mussten Tisch und Boden vom Hotelpersonal erst mal großflächig gereinigt werden. Damals schworen wir uns: Das wird uns sicher nicht passieren, wenn wir einmal ein Kind haben. Heute wissen wir es besser. Weil wir Julia haben. Und deren Tischmanieren lassen doch ziemlich zu wünschen übrig.

Alleine mit den Fingern essen

Los ging es mit ungefähr acht Monaten. In diesem Alter beschloss unsere Kleine: „Ich will keinen Brei mehr“. Nicht ein einziger Löffel war mehr in ihren Mund zu bekommen. Also suchten wir nach Alternativen. Ich kochte Suppen, Kartoffelbrei und Sternchennudeln mit Soße. Sie probierte alles, aber noch interessanter als das Essen war das Herummantschen darin. Mittlerweile mag Julia vor allem nur noch das, was sie ohne unsere Hilfe essen kann. Da sie noch zu jung ist, um selber mit dem Löffel zu essen, fallen alle obenstehenden Gerichte wieder weg. Denn selbst wenn ich ihr ein Ärmellätzchen anziehe: Kartoffelbrei am Hinterkopf, auf dem Tisch, am Hochstuhl und auf dem Boden muss nun nicht unbedingt sein. Und um die Sternchennudeln mit Tomatensoße wieder aus dem Langflor-Teppich zu fischen, braucht es Zeit. Was gibt man einem (noch) zahnlosen Baby also am besten? Beim Einkaufen im Supermarkt habe ich ganz bewusst die Augen offen gehalten. Und war froh, dass wir einen Dampfgarer daheim haben: Denn gegarter Fisch und weich gegartes Gemüse sind auch ohne vollständiges Gebiss einigermaßen gut runter zu bekommen. Auch Dampfnudeln werden wohl nächste Woche auf unserem Speiseplan stehen.

Teller braucht Julia nicht

Es ist trotzdem nicht immer einfach: Gestern, als Mathias und ich abends Lust auf einen Salat hatten, brauchten wir für Julia eine Alternative. Praktisch, dass uns ihre Oma neben den Kartoffelschnitzen vom Vortag noch ein paar Mini-Nudeln mit Soße zur Verfügung stellte. Weil unsere Tochter aber ihren Kinderteller immer umkippt, legen wir das Essen inzwischen vor Julia auf den Tisch. Aber auch wenn sie es mittlerweile einigermaßen gut beherrscht, sich einzelne Stücke in den Mund zu schieben, geht doch viel daneben. Denn lustiger als zu essen ist es, die Maccharoni mit den Fingern zu zerquetschen oder auf dem Tisch hin und herzuschieben, bis überall Soßenspuren zu sehen sind. Und ach ja: Besonders interessant schauen die kleinen Nudeln auch auf dem Boden aus, wo Julia sie gerne mal hinwirft und ihnen dann nachschaut. Egal wie oft ich ihr auch sage, dass das Essen auf dem Tisch bleibt.

Bevor sie aber fast gar nichts zu sich nimmt, freunden wir uns lieber mit dem Chaos an. Und lassen sie das „alleine essen“ weiter fleißig üben.

Ich höre für heute mit dem Blog schreiben auf und werde das Frühstück aus dem Teppich holen, bevor dann gleich das Mittagessen hinterher kommt. Vielleicht sollte ich die Zeit auch besser nutzen, um gleich eine großflächige Unterlage zu bestellen. 😉

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.