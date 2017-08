Unser Baby, ein Wunder!

So klein, so süß, so perfekt – Babys sind einfach faszinierend. Weil sie sich unglaublich schnell entwickeln und uns mit ihren Fortschritten immer wieder überraschen. Unsere Kollegin Steffi kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.



Noch vor einem Jahr habe ich Woche für Woche den Schwangerschaftskalender verfolgt. Und darüber gestaunt, wie schnell das Kleine wächst. Dann kam unsere Julia zur Welt und hat uns erst recht vor Augen geführt, welch ein Wunder ein Baby doch ist: perfekt entwickelt, mit Haaren, winzig kleinen Fingern und Füßen. Die Entwicklung im ersten Jahr bringt uns immer wieder zum Staunen.

Was mich am meisten fasziniert:

Die Sinne: Ich bewundere, wie stark sich die Wahrnehmung innerhalb der ersten Monate verfeinert hat. Julia (8 Monate) reagiert inzwischen, wenn man sie mit ihrem Namen anspricht. Wenn sie ein Geräusch hört, dreht sie sofort den Kopf und sucht nach der Quelle. Nichts, das in der direkten Umgebung passiert, entgeht ihrem Blick.

Ich bewundere, wie stark sich die Wahrnehmung innerhalb der ersten Monate verfeinert hat. Julia (8 Monate) reagiert inzwischen, wenn man sie mit ihrem Namen anspricht. Nichts, das in der direkten Umgebung passiert, entgeht ihrem Blick. Der Duft: Der wunderbare Geruch, den die Natur den Babys mitgegeben hat, zieht einen sofort in seinen Bann. Ich könnte den ganzen Tag an Julia schnuppern! Dafür gibt es übrigens einen guten Grund: Der Duft soll die Bindung zwischen Mutter und Kind stärken und den Beschützerinstinkt wecken, sodass das Kleine gut versorgt wird.

Der wunderbare Geruch, den die Natur den Babys mitgegeben hat, zieht einen sofort in seinen Bann. Ich könnte den ganzen Tag an Julia schnuppern! Dafür gibt es übrigens einen guten Grund: Das Lachen: Es gibt nichts Schöneres, als wenn einen das eigene Kind anlacht. Die Nacht kann noch so schlecht, die Laune noch so am Boden sein – sein Kind strahlen zu sehen, gehört mit zu den schönsten Dingen, die man sich als Eltern vorstellen kann. Kein Wunder, dass wir das ganze Programm auffahren, um unsere Tochter glücklich zu machen und diesen Moment erleben zu dürfen: kitzeln, toben, fliegen lassen, anlachen, spielen. Auch bei Familienmitgliedern und Freunden beobachte ich den Drang, Julia zum Lachen zu bringen.

Es gibt nichts Schöneres, als wenn einen das eigene Kind anlacht. Kein Wunder, dass wir das ganze Programm auffahren, um unsere Tochter glücklich zu machen und diesen Moment erleben zu dürfen: kitzeln, toben, fliegen lassen, anlachen, spielen. Auch bei Familienmitgliedern und Freunden beobachte ich den Drang, Julia zum Lachen zu bringen. Lerntempo: Kaum zu glauben, wie viel Babys in kürzester Zeit lernen. Lachen, den Kopf heben, mit den Fingern greifen, drehen, essen, sitzen, krabbeln, brabbeln, Zusammenhänge erkennen – um nur wenige der ersten Fähigkeiten zu nennen. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich über Nacht wieder eine Fertigkeit weiterentwickelt hat. Ich erinnere mich gut, wie stolz ich war, als Julia zum ersten Mal nach vorne gerobbt ist, um an ihr Spielzeug zu kommen. Der Moment wurde sofort auf Video festgehalten, um später auch Julias Papa daran teilhaben zu lassen.

Kaum zu glauben, wie viel Babys in kürzester Zeit lernen. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich über Nacht wieder eine Fertigkeit weiterentwickelt hat. Ich erinnere mich gut, wie stolz ich war, als Julia zum ersten Mal nach vorne gerobbt ist, um an ihr Spielzeug zu kommen. Der Moment wurde sofort auf Video festgehalten, um später auch Julias Papa daran teilhaben zu lassen. Die Kommunikation: Anfangs hat Julia ihre Bedürfnisse hauptsächlich durch Weinen ausgedrückt. Aber schon nach einigen Wochen und Monaten finden Babys auch andere Wege, sich verständlich zu machen. Ist Julia satt, zeigt sie uns das, indem sie ihre Flasche wegschiebt. Hat sie Hunger, zieht sie den Schnuller aus dem Mund und legt ihn neben sich. Besonders bemerkenswert finde ich es, dass die Kleinen von uns Erwachsenen das Sprechen lernen. Kein Wunder, dass Eltern sehnlichst auf das erste „Mama“ und „Papa“ warten.

Das Wunder „Baby“ miterleben zu dürfen, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das sollte man sich auch vor Augen führen, wenn es einmal anstrengend ist – und die Zeit mit dem Baby wann immer es geht genießen!

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.