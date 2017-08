Unser erster Familienurlaub

Der erste Urlaub mit Baby! Unsere Kollegin Steffi und ihr Mann waren lange unentschlossen. Lest hier, wofür sie sich entschieden haben.



Mit Baby in den Urlaub fahren? Wie oft haben mein Mann Mathias und ich über diese Frage diskutiert. Ich finde es einerseits toll, wenn Familien beispielsweise die Elternzeit nutzen, um auf große Reise zu gehen. Die räumliche Nähe und die gemeinsamen Erlebnisse sind sicher etwas, das Eltern und Kinder noch stärker bindet. Andererseits habe ich mich immer gefragt, ob ich Julia einen Gefallen tue, wenn sie stundenlang im Auto oder Flugzeug sitzen muss und es vielleicht sogar eine Zeitverschiebung gibt …

Wohin soll die Reise gehen?

Wie gut erinnere ich mich noch an unseren Heimflug aus den USA, als ein Baby im Flieger stündlich zu weinen begonnen und sämtliche Gäste um den Schlaf gebracht hat. Sicher sind nicht alle Kinder gleich, aber wie soll man das bei der ersten Reise wissen? Deshalb haben wir uns erst einmal für einen Kurzurlaub entschieden. Mit der ganzen Familie ging es nach Südtirol. Die Fahrt verlief besser als gedacht: Wir nutzten Julias Trinkpause um 4:30 Uhr, um aufzustehen und loszufahren. Julia wurde gar nicht richtig wach und hat gleich mal bis Innsbruck geschlafen. Auch danach war sie recht entspannt, was mich echt überrascht hat – Autofahren gehört normalerweise nicht zu ihren Hobbys, weil sie in ihrer Babyschale bis auf den Rücksitz nichts sieht.

Planschen im Swimmingpool

Wir hatten ein großes Hotelzimmer mit einem beigestellten Babybett. Julias Highlight war aber der Swimmingpool, in dem sie mit ihren Füßen pritscheln durfte. Sie hat sich gar nicht mehr eingekriegt und immer wieder versucht, in die Nähe des Beckens zu gelangen. Weniger gut hat das Schlafen untertags geklappt: Julia war sehr neugierig und aufgedreht. In der Nacht hat sie dann trotzdem recht gut geschlafen. Wandern gehen oder ein kinderwagentaugliches Programm wählen? Da wir keine Babytrage besitzen, fiel die Entscheidung auf Zweiteres. Es ging in die Gärten von Schloss Trauttmannsdorff – ein sehr empfehlenswertes Ausflugsprogramm, falls jemand von euch in die Gegend von Meran fahren sollte. Und viel spektakulärer als es sich anhört. Julia hat der Müdigkeit irgendwann nachgegeben und im Kinderwagen geschlafen, solange wir geschoben haben. Wir durften nur nicht anhalten, denn das hat die kleine Dame sofort geweckt.



Entspannte Tage mit der Familie

Unser Fazit? Schön war’s. Wir hatten etwas Zeit für uns, und auch Julias Oma, Opa, Onkels und Tanten hatten die Gelegenheit, sich ausgiebig mit unserer Kleinen zu beschäftigen. Das hat sie natürlich sehr genossen und auch für uns wurde der Familienurlaub dadurch entspannter. Die erste größere Reise zu dritt planen wir aber wohl erst, wenn Julia etwas älter ist – weil es dann noch einfacher wird und sie auch besser versteht, was gerade passiert. Für uns ist das kein Beinbruch: Unseren Traum, die USA zu bereisen, haben wir uns bereits während meiner Schwangerschaft erfüllt.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.