Du weißt, dass du schwanger bist, wenn du überall Babybäuche siehst und an jedem Ort als erstes den Weg zur nächsten Toilette checkst. So ergeht es gerade unserer Kollegin Steffi.

Dass man als Schwangere ständig Gelüste hat, ist ja nichts neues mehr (ich kann von Kaiserschmarrn einfach nicht genug kriegen). Aber dass Schwangere auch plötzlich ihre Umgebung mit anderen Augen sehen und kleine „Ticks“ entwickeln, war mir vorher nicht klar. Hier meine persönlichen Top 4:

1. Ich komme nicht mehr an Babyklamotten vorbei. Es gibt so viele tolle Sachen: Zum Beispiel die süße Jeans mit den Sternen, die ich letztes Mal beim Einkaufsbummel entdeckt habe, als ich eigentlich Vorhangstangen kaufen wollte 😉 Mathias nimmt mein Shoppingfieber kommentarlos hin. Und ich beruhige mich damit, dass wir auch vieles gebraucht kaufen oder aus dem Freundeskreis ausleihen.

2. Ich lege ständig eine Hand auf meinen Bauch. Wenn ich mich beeilen muss oder einmal Stress habe, versuche ich anscheinend mein Baby damit unterbewusst zu beruhigen und ihm mitzuteilen: „Hey Kleines, es ist alles okay!“ Weil der Zwerg mittlerweile schon fleißig strampelt, muss ich auch dann natürlich sofort fühlen. Und zwischendurch will ich mich wohl einfach rückversichern: Ja, der Babybauch ist noch da!

3. Ich kenne bald (fast) alle Toiletten-Standorte im Umkreis. Ganz ehrlich: Als Schwangere hat man das mit dem „Austreten“ zeitlich nicht mehr so richtig im Griff. Kaum bin ich eine Viertelstunde unterwegs, meldet sich die Blase. Da hilft nichts außer: ab zum nächsten stillen Örtchen. Und trotzdem kann es passieren, dass ich fünf Minuten später wieder muss 😉

4. Schwangere überall! Wenn man schwanger ist, bekommt man diesen Blick für andere Babybäuche. Egal ob beim Einkaufen, beim Stadtbummel oder im Urlaub: Überall sehe ich plötzlich werdende Mamas. Denen scheint es genauso zu gehen, denn auch umgekehrt schweift der Blick sofort auf meine Körpermitte. Aber inzwischen fällt mein Bauch nur schwer nicht auf. Und das hat ungeahnte Vorteile: Erst letztens hat mich ein netter älterer Herr im Discounter an der Kasse vorgelassen. Und das, obwohl er viel weniger Teile auf dem Band liegen hatte als ich.

Ich bin aber tatsächlich von vielen Schwangeren umgeben, momentan scheint ein regelrechter Babyboom in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ausgebrochen zu sein. Zufall, oder gab es einen langanhaltenden Stromausfall? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, schon mal so viele freudige Nachrichten in so kurzer Zeit erhalten zu haben. Vor allem zwischen Mitte September und Ende Januar haben viele meiner Freundinnen Entbindungstermin.

Wie meine Schwangerschaft weiter verläuft und wie es mein Mann und mir als werdenden Eltern geht, darüber erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr – wenn ich im Kaufhaus nicht wieder an den Ständern mit den Babyklamotten hängen bleibe!