Wie soll unser Baby heißen?

Mittlerweile ist der Babybauch schon deutlich zu sehen. Und damit Steffi und ihr Mann nicht völlig aufgeschmissen sind, falls das Baby unerwartet früher zur Welt kommt, machen sie sich langsam auf die Suche nach einem Vornamen.



Schon vor ein paar Jahren haben wir spaßeshalber angefangen, über Namen für unser zukünftiges Kind zu diskutieren. Tja, was soll ich sagen: Wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Meine Vorschläge haben meistens Mathias nicht gefallen – und umgekehrt. Waren wir uns dann ausnahmsweise mal einig, hat nach einiger Zeit wieder einer von beiden seine Meinung geändert. Ziemlich blöd gelaufen, denn somit fangen wir jetzt wieder bei null an.

Wahrscheinlich wird’s ein Mädchen!

Von meiner Frauenärztin haben wir erfahren, dass wir wahrscheinlich mit einer kleinen Tochter rechnen dürfen (damit haben wir Mädels die Wette aus unserem USA-Urlaub gewonnen und dürfen uns über einen Eisbecher freuen)! Wir machen uns aber trotzdem auf die Suche nach einem Mädchen- und einem Jungennamen, denn es wäre ja nicht das erste Mal, dass es beim Ultraschall zu Verwechslungen kommt oder das Baby ein entscheidendes Detail versteckt. Das ist einer Freundin von mir auch tatsächlich passiert!

Meine, deine, unsere Favoriten

Marie, Cheyenne-Blue oder doch besser Vincent? Wir sind uns immerhin einig, dass wir auf der Suche nach einem eher traditionellen Namen sind. Also packe ich ein Vornamenbuch und ein paar Klebemarker zusammen und mache es mir auf der Couch gemütlich. Seite für Seite blättere ich das Buch durch – von A wie Aaron bis Z wie Zoe -, knicke Seiten ein und markiere meine Favoriten. Die schreibe ich schließlich getrennt nach Jungen- und Mädchennamen auf ein Blatt und hänge sie bei uns im Schlafzimmer auf. Mathias schnappt sich noch am selben Wochenende einen Stift und kreuzt eine kleine Auswahl an.

Die lassen wir noch eine Weile auf uns wirken und begrenzen sie schließlich auf zwei Namen je Geschlecht. Ich bin überrascht, wie schnell wir auf ein Ergebnis gekommen sind, nach all der Zeit des Überlegens!

Die Entscheidung fällt später

Nur mit der Endauswahl lassen wir uns noch etwas Zeit. Uns gefallen beide Favoriten so gut, dass wir uns einfach noch nicht entscheiden können. Vielleicht machen wir es wie meine Eltern damals bei mir und entscheiden uns erst, wenn wir unser Baby zum ersten Mal im Arm halten dürfen.

Wie meine Schwangerschaft weiter verläuft und wie es mein Mann und mir als werdenden Eltern geht, darüber erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.