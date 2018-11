Für Advent und Weihnachten: Basteln mit Papier

Wir haben Ideen für junge Eltern, mit denen der Advent noch schöner wird. Hier gibt’s unsere Vorlagen zum Malen und Basteln.



Mandalas für Weihnachten

Ausmalen ist einfach entspannend – das gilt auch für die Großen. Passend zum Advent gibt es hier weihnachtliche Ausmalbilder zum Ausdrucken.

Weihnachtskarten & Geschenkanhänger

Hübsche Karten selbst gestalten geht mit unseren Motiven zum Ausdrucken ganz schnell. Auf Seite 2 warten obendrein noch schöne Geschenkanhänger.

Jeden Tag schöne Preise für die ganze Familie!

Am 1. Dezember ist es wieder so weit – der Leben & erziehen-Adventskalender startet. Und ihr habt 24 Tage lang die Chance, tolle Sachen für die ganze Familie zu gewinnen. Zum Beispiel einen Kinderwagen, Häkel-Sets, Einkaufsgutscheine, Spielsachen für Babys und Kinder oder Hautpflege für die Mama. Dazu gibt es eine Fortsetzungs-Geschichte in 24 Teilen als Download – zum Vorlesen und Mitmachen.

Oh, Tannenbaum

Ein Wald voller Bäumchen als weihnachtliche Deko für die Festtagstafel oder das Regal. Wer mag, kann die Tannen auch noch schmücken. Die Vorlagen für die Tannenbäume gibt’s hier als Download!

Basteln im Advent

Selbst genähte Krippenfiguren, ein Luftballon-Adventskalender oder ein witziges Wichtel-Wettrennen: In der aktuellen Leben & erziehen finden Sie auf 16 Extra-Seiten 24 DIY-Ideen für den Advent. So macht das Warten auf Weihnachten der ganzen Familie Spaß. Leben & erziehen gibt’s jeden Monat neu am Kiosk!