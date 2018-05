Schulranzen oder Schulrucksack?

© Step by Step Schulranzen

© Step by Step Schulranzen

Der 2IN1 von Step by Step ist der optimale Begleiter durch die Grundschulzeit, denn er wächst mit dem Kinderrücken mit. Und Eltern müssen sich nicht mehr zwischen Schulranzen und -rucksack entscheiden.



Mehr als 700.000 Eltern stellen sich zur Einschulung ihres Kindes die Frage, welcher Schulranzen der passende ist. Während Kinder zuerst auf das Design und die Farben des Schulranzens achten, legen die Eltern auf ergonomische Aspekte größten Wert. Zudem soll der Schulranzen über die ganze Grundschulzeit passgenau auf dem Kinderrücken sitzen und dem Kind über vier Jahre hinweg gefallen.

Zur Einschulung müssen etliche Entscheidungen getroffen werden, aber Eltern und Kinder brauchen künftig nicht mehr zwischen Schulranzen und Schulrucksack wählen. Denn das 2IN1 Modell von Step by Step kann sowohl als Schulranzen als auch Schulrucksack getragen werden. Die Schulranzen weisen im Design viel Liebe zum Detail auf und die Motive sind durch ihre besondere Verarbeitung haptisch erlebbar.



Vom Schulranzen zum Schulrucksack im Handumdrehen

Während sich Eltern für ihre Kinder in den ersten Schuljahren einen festeren Schulranzen-Korpus wünschen, kann es den Kindern in der dritten und vierten Klasse oftmals nicht lässig genug sein. Das 2IN1 Schulranzen-Modell wird den Ansprüchen der Eltern und den Wünschen der Kinder gerecht. Sobald die seitlichen Schablonen und die Schablone im Frontfach aus dem Schulranzen herausgenommen wurden, ist der Korpus flexibel. Der Schulranzen wird so zum Schulrucksack umfunktioniert – ohne dabei auf die Vorteile eines Schulranzens verzichten zu müssen.

Die Besonderheit des Modells 2IN1 ist das stufenlos höhenverstellbare Tragesystem, durch welches der Schulranzen mit dem Kind mitwächst und somit individuell an die Körpergröße des Kindes angepasst werden kann.