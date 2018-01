Arbeiten bei Leben & erziehen

Für eine Zeitschrift schreiben, jeden Monat spannende Themen finden, Interviews führen, Print und Online miteinander verbinden – all das können Sie als Volontär/in in der Redaktion von Leben & erziehen lernen.



Bei Leben & erziehen dreht sich alles um Kinder und junge Familien. Das Elternmagazin erscheint monatlich und ist am Kiosk und im Abo erhältlich. Leben & erziehen begleitet Eltern durch die Schwangerschaft und die ersten spannenden Jahre mit ihrem Kind. Sonderhefte zu Themen wie Schwangerschaft, Ernährung, Gesundheit oder Förderung ergänzen das Zeitschriften-Angebot.

Außerdem finden Sie uns auch online auf www.leben-und-erziehen.de und in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram.

Leben & erziehen erscheint bei Bayard Media in Augsburg. Wir sind ein kreatives Team aus Redakteuren und Grafikern, die eng zusammenarbeiten, um unseren Lesern jeden Monat spannende Zeitschriften zu bieten.

Für unser Team suchen wir ab 1. Oktober 2018 eine/n Volontär/in! Infos zur Bewerbung und zum Volontariat finden Sie HIER.

Ausbildungspartner des zweijährigen Zeitschriftenvolontariats ist die katholische Journalistenschule ifp in München.