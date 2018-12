Das große Winter-Quiz

Welche Farbe hat ein Schneekristall? Wo kommt das Wort „Winter“ her? Und welche Cremes eignen sich bei Kälte am besten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Winter-Quiz.



Rodeln, Schneemann bauen, warm eingepackt durch den verschneiten Wald stapfen: So macht der Winter kleinen und großen Leuten Spaß. Aber wissen Sie auch, welche Farbe ein Schneekristall hat oder wo das Wort Winter eigentlich herkommt?

Testen Sie Ihr Wissen!

Zu jeder der zwölf Fragen gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Welche stimmt? Wie gut Sie über den Winter Bescheid wissen, erfahren Sie in unserem Winter-Quiz.

