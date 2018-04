Gewinne einen von fünf Erlebnis-Gutscheinen zum Muttertag

Am 13. Mai ist Muttertag – der Tag, an dem der tägliche Einsatz von Müttern besonders geehrt wird. Völlig zu Recht! Gewinnt mit etwas Glück Erlebnis-Pakete für ganz persönliche Glücksmomente!



365 Tage im Jahr leisten die Alltagsheldinnen Großartiges und begleiten ihre Kinder mit Liebe und Fürsorge durch alle Lebensphasen. Und das ist nicht immer leicht, denn gerade die ersten Lebensmonate eines Kindes bringen viele Herausforderungen und schlaflose Nächte mit sich.

Mama und Baby müssen sich erst einmal kennenlernen, denn wenn die Kleinen weinen und schreien, lassen sich die Ursachen nicht immer sofort zuordnen. Mütter lernen in dieser Zeit, dass Schreien ganz natürlich ist, denn das Baby muss sich an viel Neues gewöhnen, wie zum Beispiel an helles Licht, laute Geräusche oder an die Nahrungsaufnahme.

3-Monats-Koliken – eine Herausforderung für Mama und Kind

So wird nach der Geburt etwa auch zum ersten Mal der Verdauungstrakt in Betrieb genommen, was nicht immer reibungslos abläuft. Zu viel Luft im Bauch und Koliken sind bei vielen Babys ein Grund für Unwohlsein und Schmerzen. In diesen Fällen müssen Mütter herausfinden, was dem Kind hilft. Bauchmassagen, der Fliegergriff oder feucht-warme Bauchwickel lindern 3-Monats-Koliken und beruhigen Mama und Baby. Auch entschäumende Medikamente wie das Lefax® Pump-Liquid können festsitzende Luft befreien und dem Baby Erleichterung verschaffen. Lefax® enthält den Wirkstoff Simeticon, der die Schaumbläschen im Magen und Darm zerfallen lässt und eine erneute Schaumbildung verhindert. Es ist für Säuglinge geeignet und gut verträglich, enthält keinen Alkohol und ist zudem frei von Farbstoffen, Zucker und Laktose.

Mitmachen und Erlebnis-Gutscheine gewinnen!

Auch wir nehmen den Muttertag zum Anlass, Müttern eine Freude zu machen. Denn im Trubel des Alltags vergisst jede schon mal, sich auch hin und wieder kleine Auszeiten zu gönnen und selbst zu verwöhnen. Mach mit bei unserem Lefax®-Gewinnspiel und gewinne eines von fünf tollen Erlebnis-Paketen von mydays für deine persönlichen Glücksmomente.

Hier bis zum 4. Mai mitmachen

Anrede Frau Herr Vorname:* Nachname:* Straße/Hausnr.:* Plz/Ort:* Vorwahl/Telefon: Was sind deine Tipps gegen lästige 3-Monats-Koliken? E-Mail:*

Teilnahmebedingungen

* Pflichtfeld

Das Gewinnspiel auf www.leben-und-erziehen.de beginnt am 13.04.2018 und endet am 04.05.2018. Die Auslosung der Preise findet nach Beendigung des Gewinnspiels im Mai 2018 statt. Die Gewinner werden per Losverfahren unter allen richtigen Einsendungen ermittelt und im Anschluss schriftlich über ihren Gewinn benachrichtigt.

Teilnehmen kann nur, wer das Online-Formular eigenständig ausfüllt und absendet. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte Dienstleister für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Jeder Teilnehmer und/oder E-Mail-Adresse kann nur einmal gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gegenwert der Sachgewinne ist nicht auszahlbar.

Datenschutz

Die Bayer Vital GmbH sichert zu, dass alle Daten – sowohl von Bayer selbst als auch von externen Dienstleistern – ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden. Die Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmer/-innen damit einverstanden, dass ihre für die Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen Kontaktdaten im Falle des Gewinnes zur Gewinnausschüttung verwendet werden.

Lefax® Pump-Liquid

Wirkstoff: Simeticon; Anwendungsgebiete: Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus) mit gastrointestinalen Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch; zur symptomatischen Behandlung bei Säuglingskolik (3-Monats-Kolik); bei verstärkter Gasbildung nach Operationen; zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Sonographie, Röntgen); als Sofortmaßnahme bei Verschlucken von und Vergiftungen mit Flüssigseifen (Tensiden). Hinweise: Enthält Sorbinsäure und Kaliumsorbat. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland Stand: 07/2013