Kleine Kuschel-Könige zu gewinnen!

Wie alle anderen Kinder mag auch Der kleine König manchmal einfach nicht ins Bett. Was ihm beim Einschlafen hilft, erfahren seine Fans in den neuen Geschichten. Wir verlosen Hörspiele und Plüsch-Figuren.



Der kleine König hat ein tolles Kuschelbett, aber mit dem Einschlafen klappt es trotzdem nicht immer. Mal hat er Angst, draußen etwas zu verpassen, mal hat er schlecht geträumt und irgendwann hilft auch Schäfchen zählen nichts mehr.

Wie der neugierige Bursche mit der großen Krone schließlich doch zur Ruhe kommt, davon handeln die neuen Hörspielfolgen „Der kleine König im Kuschelbett“. Und damit die kleinen Fans den König nicht nur hören, sondern wirklich mit ihm einschlafen können, gibt’s bei uns neben den CDs auch noch königliche Handpuppen und Figuren zum Spielen und Kuscheln.

Wir verlosen Kuschel-Könige und CDs!

Hier bis zum 12. November mitmachen und eines von 5 Sets mit je 1 CD, 1 Handpuppe und 1 Plüsch-Figur gewinnen!

Im Fernsehen und auf YouTube

Seit 19 Jahren ist Der kleine König Star im TV-Dauerbrenner Unser Sandmännchen. Neben den Filmen vom Kleinen König, die übrigens auch in Italiem, Israel, Finnland oder Lateinamerika laufen, bringen Theater in Deutschland inzwischen elf „königliche“ Stücke auf die Bühne.

Und auch bei Youtube ist Der kleine König präsent. Dort hat er längst seinen eigenen Kanal, in dem jeden Freitag eine neue Geschichte läuft.

