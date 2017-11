Nintendo-Spiele zu gewinnen!

Irgendwann träumt jedes Kind einmal von einem eigenen Bauernhof – Tiere versorgen, säen und ernten. Mit einem neuen Nintendo-Spiel lässt sich dieser Traum virtuell erfüllen. Wir verlosen 3 Exemplare.



In Story of Seasons: Trio of Towns (für Kinder ab 4, USK: ab 0) können die Spieler ein Leben auf dem Land beginnen, einen kleinen Bauernhof einrichten und bewirtschaften. Tiere müssen versorgt und Felder angelegt werden, es wird gesät und geerntet, Waren werden getauscht und verkauft…

Das Besondere: Der Bauernhof liegt zwischen drei verschiedenen Städten: Westtown mit seinen Kühen, dem tropische Lulukoko und dem fernöstliche Dorf Tsuyukusa. Man freundet sich mit den Einwohnern an und kann seine Ware in die Städte verkaufen. Ganz nebenbei lernen kleine und große Spieler etwas über das Landleben, den Anbau von Lebensmitteln und die Tierhaltung.

