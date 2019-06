Damit sind Kinder im Sommer gut geschützt: Aus Stoffresten können Sie diese süßen Sonnenhütchen nähen – schnell und einfach. Vielleicht auch ein schönes, selbst gemachtes Geschenk zum Kindergeburtstag?



Die Schablonen für den Stoff-Zuschnitt sowie eine Step-by-step-Anleitung haben wir HIER als kostenlosen Download.

Sonnenhütchen nähen

Übrigens gibt es die Kopfbedeckungen in zwei Größen: für Kinder von 2 bis 4 Jahren und für Kinder ab 5. Viel Spaß beim Nähen!

Gerne können Sie Ihre fertigen Werke auf unserer Facebook-Seite präsentieren – wir freuen uns auf viele Bilder!

Ein Sommerhut für Babys

Für Babys ab 9 Monaten finden Sie hier das Schnittmuster für einen einfachen Sonnenhut zum Wenden.

Noch mehr tolle Kindersachen zum Nähen findet ihr übrigens HIER!

Zum Mitmachen: tolle Sommer-Ideen

Die schönsten Bewegungsspiele für draußen, Windspiele zum Basteln, ein Interview mit Felix Neureuther – all das finden Sie im 16-seitigen Extra „Happy family“. Jetzt am Kiosk in der aktuellen Leben & erziehen!