Trinkflaschen für Kinder zu gewinnen!

Das größte Fußballevent des Jahres steht vor der Tür. Da wollen auch die kleinsten Fans ausgestattet sein. Wir verlosen Sportflaschen für Kinder.



Der NUK Sports Cup in der Fußball Edition ist der passende Begleiter, um den großen Durst der kleinen Fans zu stillen. Der Cup aus transparentem Silikon fasst 450 ml und ist besonders langlebig und widerstandsfähig.

Beim Spielen müssen sich die Minifans keine Sorgen um ihr Lieblingsgetränk machen, denn der Cup ist durch die Push-Pull-Tülle einfach zu öffnen und zu schließen und dazu auslaufsicher. Mit einem Clip kann die Trinkflasche prima an Rucksack oder Hosenbund befestigen werden. Und die Eltern freut, dass sich die Tülle des NUK Sports Cups in der Spülmaschine reinigen lässt.

Wir verlosen 10 NUK Sports Cups!

Hier bis zum 17. Juni am Gewinnspiel teilnehmen.



Anrede Frau Herr Vorname: Nachname: Straße/Hausnr.: Plz/Ort: Vorwahl/Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass Bayard Media und der Sailer-Verlag mich zukünftig per Telefon und/oder E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informieren. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen (z. B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen per Losverfahren ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich mit der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels einverstanden. Für den Versand der Preise werden die Daten der Gewinner an unseren Gewinnspielpartner übermittelt. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Teilnehmer Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, sie berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Mit Widerruf der Einwilligung tritt der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück. Der Rechtsweg, Barauszahlung der Gewinne und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihr Name mit Wohnort veröffentlicht werden kann. Teilnahme ab 18 Jahren.