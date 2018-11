Unser großer Adventskalender

Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Überraschung: Ab 1. Dezember warten in unserem Adventskalender jeden Tag tolle Gewinne für die ganze Familie. Und eine Vorlesegeschichte in 24 Teilen.



Schaut mal rein: Mit etwas Glück könnt ihr einen unserer tollen Preise gewinnen – zum Beispiel eine kuschelige Decke zum Selberhäkeln, süße Mobiles fürs Kinderzimmer, einen Roll-Rodel oder Einkaufsgutscheine!

Hier könnt ihr euch bald durch die Bildergalerie unserer Preise klicken. Und ab 1. Dezember jeden Tag am Gewinspiel mitmachen und außerdem eine 24-teilige Fortsetzungsgeschichte zum Vorlesen herunterladen.

Eine Krippe basteln

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Für gemütliche Vorlese- und Bastelstunden im Advent haben wir hier die Weihnachtsgeschichte in 24 Teilen kindgerecht nacherzählt als Download – mit Maria, Josef, dem Jesuskind und weiteren Krippenfiguren zum Ausdrucken und Basteln für euch.

Großes Advents-Quiz

Wer hat eigentlich den Adventskranz erfunden? Aus welchem Land stammt Sankt Nikolaus? Und was sangen die Engel in der Nacht von Jesu Geburt? 12 Fragen zur schönsten Zeit des Jahres – hier für unser Advents- und Weihnachtsquiz klicken!