Einkaufen mit Smartphone kann teuer werden

Eine Einkaufstour mit Handy oder Tablet kann teuer werden: Viele Anbieter verlangen beim Shoppen mit mobilem Endgerät höhere Preise als beim Kauf über den PC.



Egal ob per Handy, iPad oder Tablet: Wer mit einem mobilen Gerät online einkauft, läuft Gefahr, mehr zu bezahlen. Das hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen durch Testkäufe mit Smartphone & Co. herausgefunden. Bei mehreren Onlineshops änderten sich während des Einkaufs die Produktpreise. Im Warenkorb kostete der Artikel plötzlich mehr als in der Detailansicht – und das ohne ersichtlichen Grund.

Einkaufen mit dem PC deutlich billiger

Für das bequeme Shoppen per Handy zahlten die Tester bei etlichen Angeboten drauf. Die Preisunterschiede waren teilweise eklatant: Bei einem Anbieter von Notebooks kostete ein Laptop beim Kauf via Smartphone 200 Euro mehr; bei einem anderen Versandhaus kam eine mit dem PC bestellte Uhr den Käufer um 60 Euro billiger als mit dem Handy. So willkürlich das auch klingen mag – verboten sind die unterschiedlichen Preise nicht.



Preise zu Hause noch mal prüfen

Wer auf Einkäufe über mobile Endgeräte nicht verzichten mag, dem empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW deshalb, die Preise zeitnah auf dem PC zu prüfen. Denn auch wenn die Ware schon bestellt ist, kann man sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der shoppt gleich von zu Hause aus – oder ganz analog in der Einkaufsstraße.