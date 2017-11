Was ist der Black Friday?

Am sogenannten Black Friday locken Kaufhäuser, Fachhändler und Online-Shops mit tollen Angeboten. Aber was genau ist das für ein Tag? Wir erklären den „Schwarzen Freitag“.



In den Vereinigten Staaten ist der Freitag nach dem Thanksgiving-Fest für viele Amerikaner ein arbeitsfreier Tag und sie nutzen das verlängerte Wochenende deshalb traditionell für ihre ersten Weihnachtseinkäufe. Die Warenhäuser und Online-Händler locken an diesem Freitag zusätzlich mit Schnäppchen und versprechen die besten Angebote des Jahres.

In Deutschland gab es die ersten Black Friday-Angebote 2006 im Online-Shop von Apple, seitdem haben immer mehr Versandhäuser, aber auch Technikmärkte oder Kaufhaus-Ketten diesen Trend übernommen.

Farblich betrachtet hat der „schwarze Freitag“ nichts mit der dunklen Jahreszeit oder dem trüben November-Wetter zu tun. Der Begriff könnte sich auf die Auto- und Menschen-Massen beziehen, die in den USA an diesem Tag die Städte und Einkaufszentren fluten. Oder er geht zurück auf den guten Umsatz der Händler, die an diesem Tag „schwarze“ Zahlen schreiben.

Was ist Thanksgiving?

Am vierten Donnerstag im November wird in den USA Thanksgiving gefeiert – ein Feiertag, der mit unserem Erntedankfest zu vergleichen ist. Familie und Freunde kommen zusammen, das tradtionelle Thanksgiving-Diner besteht aus Truthahn, Süßkartoffeln und Gemüse.