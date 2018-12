Weihnachtseinkäufe: lieber online oder vor Ort?

Nur ein paar Klicks – schon wird alles nach Hause geliefert. Online einkaufen ist praktisch. Aber macht es auch Spaß? Wo kauft ihr eure Weihnachtsgeschenke?



Schön dekorierte Schaufenster anschauen, durch geschmückte Straßen schlendern, einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt: Im Advent laden die Städte zum Bummeln ein. Aber wo erledigt ihr eure Weihnachtseinkäufe? Stürzt ihr euch in den vorweihnachtlichen Trubel und kommt mit Paketen und Tüten beladen nach Hause? Oder besorgt ihr alles per Klick, am Computer oder übers Handy? Wo kauft ihr eure Weihnachtsgeschenke? Hier abstimmen:

Einkaufen mit dem Smartphone kann teuer werden

Egal ob per Handy, iPad oder Tablet: Wer mit einem mobilen Gerät online einkauft, läuft Gefahr, mehr zu bezahlen. Das hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen durch Testkäufe mit Smartphone & Co. herausgefunden. Hier den Beitrag lesen!