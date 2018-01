Wickeltische auf der Männertoiletten

In spätestens sechs Monaten sollen alle Herrentoiletten in den öffentlichen Gebäuden New Yorks mit Wickeltischen ausgestattet sein. Das hat der Bürgermeister beschlossen.



Wer sein Kind unterwegs wickeln will, findet Wickeltische meist nur auf der Damentoilette. Dabei ist Wickeln längst nicht mehr nur Frauensache. Das sieht auch Bill de Blasio, Bürgermeister der US-Metropole New York, so und hat angekündigt, dass spätestens in sechs Monaten alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgestattet sein sollen. Ein entsprechendes Gesetz wurde jetzt verkündet.

Alle Eltern sollen so Zugang zu Wickelmöglichkeiten bekommen, egal welchem Geschlecht sie angehören. „Zu oft sind Väter wie auch Eltern, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, von Angeboten für Familien ausgeschlossen. Das muss sich ändern“, sagte Bürgermeister de Blasio.