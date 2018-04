Windeln & Sofortbildkameras zu gewinnen

Pampers möchte Babys bei all ihren Entwicklungsschritten mit bestem Komfort und Schutz begleiten. Deshalb wurde die Pampers Premium Protection Linie um die praktischen Pants erweitert. Wir verlosen Probepakete und Fujifilm Sofortbildkameras. Hier mitmachen.



Die Premium Protection Pants vereinen federweiche* Materialien und sanften Schutz für ein gutes Hautgefühl bei empfindlicher Babyhaut. Pampers neue Höschenwindeln lassen sich auch im Stehen besonders leicht wechseln und passen sich dank 360°-Passform optimal an Bauch und Beine an. Um ein unangenehmes Nässegefühl beim Spielen zu vermeiden, wird durch das Doppel-Absorbiersystem Flüssigkeit zuverlässig eingeschlossen. Gleichzeitig sorgen die integrierten Luftkanäle für atmungsaktive Trockenheit, sodass auch während des Spielens die Luft zwischen Windel und Babypo zirkulieren kann.

Für Eltern und Baby

Damit Sie alle Entwicklungsschritte Ihres Babys fotografisch festhalten können, verlost Pampers mit leben-und-erziehen.de zweimal je ein Probepaket Pampers Premium Protection Pants, Pampers Sensitive Feuchttücher sowie eine Fujifilm Sofortbildkamera instax mini 90 neo classic.

Weitere Informationen zu den neuen Pampers Premium Protection Pants gibt es unter pampers.de und Pampers Facebook.

Hier bis zum 22. April 2018 mitmachen!

*enthalten keine Federn