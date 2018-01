Wir suchen eine/n Volontär/in

Wir bereiten Sie auf die Journalistenwelt von heute und morgen vor. Sie haben bereits erste journalistische Erfahrungen gesammelt, brennen für Geschichten und interessieren sich für ein vielseitiges, fair bezahltes Volontariat in Zusammenarbeit mit einer Journalistenschule?



Das erwartet Sie

In zwei Jahren lernen Sie das journalistische Handwerk.

Sie arbeiten in unserer Redaktion, individuell begleitet von einem Ausbildungsredakteur.

Sie schreiben für unsere Zeitschrift, aber auch für unsere Website und soziale Medien.

Sie besuchen multimediale Seminare für Print, Hörfunk, Fernsehen/Videojournalismus, Online an der katholischen Journalistenschule ifp (Gesamtdauer zwei Monate) in München.

Außerdem hospitieren Sie für drei Monate in namhaften deutschen Medienhäusern.

Die Vergütung erfolgt nach Tarif.

Sie profitieren vom Netzwerk und den Angeboten des ifp: u. a. Mentorenprogramm, Sprechtraining, Weiterbildungen, Journalistenreisen.

Bei der Zeitschrift Leben & erziehen dreht sich alles um junge Familien. Das Monatsmagazin mit Sitz in Augsburg begleitet Eltern durch die ersten spannenden Jahre mit ihren Kindern. Die Sonderhefte (z. B. Schwangerschaft & Geburt, Babys richtig fördern, Schule + Familie) machen das Programm komplett. Leben & erziehen erscheint in der Bayard Media GmbH & Co. KG.

Interessiert? Bewerben Sie sich online unter www.journalistenschule-ifp.de bis 1. März 2018 bei unserem Ausbildungspartner:

Institut zur Förderung

publizistischen Nachwuchses (ifp)

Kapuzinerstraße 38

80469 München

Ansprechpartnerin: Andrea Engelke

Mail: engelke@journalistenschule-ifp.de