Wo kommt meine Spende am besten an?

Ob für Flüchtlinge, bedürftige Kinder, für Kultur, den Tierschutz oder die Umwelt: Alle Jahre wieder wird in der Weihnachtszeit zu Spenden aufgerufen. So kommt Ihr Geld gut an!



Rund 600 000 Vereine und 22 000 Stiftungen in Deutschland profitieren von der Spendenbereitschaft am Jahresende. „Wer helfen möchte, tut aber gut daran, seine Gaben nicht allzu leichtgläubig zu verteilen“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Denn nicht jede Organisation ist so seriös, wie sie sich gibt.

So erkennen Sie seriöse Organisationen

• Post: Fast täglich landen Spendenaufrufe in den Briefkästen. Wer auf diesem Weg um eine Spende gebeten wird, sollte sich bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit Zeit nehmen, die Organisation genauer unter die Lupe zu nehmen. Aufschluss gibt etwa ein Blick in den jeweiligen Jahresbericht, den seriöse Organisationen auf Anfrage zusenden. Vorsicht ist hingegen geboten, wenn die Werbepost – statt Daten und Fakten zu liefern – allein auf Gefühle zielt. Emotionsgeladene Texte und Mitleid erregende Fotos sind Kennzeichen unseriöser Briefwerbung. Glaubwürdig hingegen sind klare, aussagekräftige Informationen und authentische Fotos mit einem erkennbaren Bezug zum jeweiligen Spendenzweck.

• Sammelbüchse: In den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen müssen Spendensammlungen behördlich angemeldet und genehmigt werden. In allen übrigen Bundesländern genügt es, einen Verein zu gründen, sich eine Satzung zu geben und auf Sammeltour zu gehen. Gerade die direkte Ansprache kann dazu verführen, rasch und unbedacht zu spenden. Besser ist deshalb, zunächst abzuwinken und sich in Ruhe über die jeweilige Organisation zu informieren. Wer seriös agiert, kann in einem Geschäftsbericht darlegen, wofür das Geld aus Spenden oder Mitgliedsbeiträgen ausgegeben wird – und freut sich über eine wohl überlegte Spende per Überweisung. Ist ein Verein oder eine Organisation als gemeinnützig anerkannt, ist dies als Indiz für Glaubwürdigkeit zu werten.

• Spendenwerber im Internet: Professionell gestaltete Internetseiten können zwar einen glaubwürdigen Eindruck erwecken. Doch besser ist zu prüfen, ob im Impressum ein Ansprechpartner sowie eine ordentliche Adresse genannt sind. Wer Zweifel hegt, sollte um Informationen – Jahresbericht, Prospekte – bitten und recherchieren, was andere Quellen im Netz über die jeweilige Organisation sagen. Das gilt auch für die zahlreichen über soziale Medien verbreiteten Spendenaufrufe. Dort tummeln sich etliche Organisationen, Vereine, aber auch Shops oder einzelne Personen, die vorgeben, sich für eine wohltätige Aktion zu engagieren. Misstrauisch sollte machen, wenn statt Informationen zum Spendensammler und Belegen zu dessen sozialem Engagement sofort die Bankverbindung ins Auge springt.

• Fördermitgliedschaften: Viele unseriöse Gruppen suchen nach festen Mitglieder. Meist sind die Beiträge hoch, geboten wird hierfür kaum etwas. Zudem verpflichtet man sich in der Regel für einen längeren Zeitraum. Im Unterschied zu sonstigen „Haustürgeschäften“ lässt sich eine Mitgliedschaft zumeist nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Oft fließt auch nur ein kleiner Teil der Beträge in Hilfsprojekte. Den weit größeren Teil der Spendengelder verschlucken Werbung und Verwaltung.

Das Spenden-Siegel

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) vergibt an förderungswürdige Organisationen ein Spenden-Siegel. Derzeit dürfen sich damit 230 überwiegend soziale Organisationen schmücken. Allerdings: Geprüft werden nur Hilfswerke, die mindestens 25.000 Euro an Spenden in den vergangenen zwei Geschäftsjahren erhalten haben, sich außerdem selbst beim DZI für eine Prüfung melden und die Kosten hierfür zahlen. Kleinere Organisationen können dies oft nicht leisten. Wenn ein Verein in der DZI-Liste fehlt, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er unseriös ist. Trägt ein Spendenaufruf den DZI-Sternenkranz, ist hingegen garantiert, dass die Organisation sparsam wirtschaftet und nachprüfbar ausweist, wie das Geld der Spender verwendet wird.

Spenden von der Steuer absetzen

Sofern Vereine, Stiftungen und andere Einrichtungen vom Finanzamt als gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienend anerkannt sind, können Spenden von der Steuer abgesetzt werden. Für Spenden bis 200 Euro genügt dafür eine Quittung oder eine Kopie des Kontoauszugs.