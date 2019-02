Zum Osterfest: das Eierquiz

Wieso sind manche Eier weiß und andere braun, kann man Eier einfrieren und warum ist das Eigelb manchmal grün? Zu Ostern dreht sich alles um das Hühner-Ei. Testen Sie jetzt Ihr Wissen und beweisen Sie, wie gut Sie sich mit dem Lebensmittel auskennen.



Eier sind in aus der deutschen Küche nicht wegzudenken. Ob in Back- oder Teigwaren, Soßen, vielen Fertigprodukten oder als Frühstücksei – Eier sind eines der am häufigsten verwendeten Lebensmittel. Doch wie steht es mit Ihrem Wissen rund ums Ei? Wie gut kennen Sie sich aus?

HIER das Eierquiz machen und zum Eggsperten werden!

Wie lange sind gefärbte Eier haltbar?

Infos zum hygienischen Ausblasen, Tipps rund ums Färben und Antwort auf die Frage: Wie lange halten sich gefärbte Eier?

