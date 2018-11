Trinkt und isst mein Baby genug?

Ist unser Baby wirklich satt? Bekommt es genug Milch, um gesund zu wachsen? Wie Eltern erkennen, dass sich ihr Kind gut entwickelt.



Was gibt’s zu essen und zu trinken? Bei den ganz Kleinen ist die Frage schnell geklärt: Milch, Milch, Milch. Und zwar so oft und so viel Ihr Kind will. Muttermilch oder industriell hergestellte Säuglingsmilch enthält alle Nährstoffe, die Ihr Baby am Anfang braucht.

Und wenn sich Eltern unsicher sind, ob ihr Kind genügend Flüssigkeit bekommt?

Dann hilft ein Blick in die Windel: Ist der Stuhl weich und die Windel nass, hat Ihr Kind genug getrunken. Bei sehr hartem Stuhl sprechen Sie am besten mit Ihrem Kinderarzt.

Kleine Gewichtsschwankungen sind normal

Ihr Kind hat gerade wenig Appetit? Keine Sorge: Aussagekräftig sind die Kurven für Gewicht und Größe im gelben Untersuchungsheft, in das der Kinderarzt seine Messergebnisse einträgt. Am Verlauf dieser Kurven ist zu erkennen, wie sich das Kind entwickelt. Solange sich die Daten zwischen den vorgegebenen oberen und unteren Linien bewegen, ist alles im normalen Bereich.

Auch daran sehen Sie, ob Ihr Kind genügend Nährstoffe zu sich nimmt:

1. Das Baby ist munter und macht einen zufriedenen Eindruck,

2. seine Haut ist rosig,

3. die Windeln sind mehrmals täglich nass.

So schmeckt’s wieder

