Gefährliche Trendfarbe: Warum Beige der kindlichen Entwicklung schadet

Okay, ich gebe es zu: Wenn ich die Wahl zwischen einem Kinderpullover mit Feuerwehr-/Bagger-/Rennauto-Motiv und einem schön schlichten Modell habe, so klickt mein Finger automatisch auf letzteren. Und wenn ich mich in meinem Instagram-Feed so umschaue, dann geht es nicht nur mir so. Was ich dort sehe: Beige in allen Schattierungen! Naturtöne im Kinderzimmer und bei Kinderkleidung sind voll im Trend.