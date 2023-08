Das könnt ihr euch sparen: Dinge, die euer Baby bestimmt nicht braucht!

Spätestens in der zweiten Schwangerschaftshälfte verfällt wohl so ziemlich jede Mama in den Babyerstausstattungswahn. Schließlich gibt es soo unendlich viel anzuschaffen. Und gerade wenn man sein erstes Kind erwartet: Woher soll man wissen, was später wirklich benötigt wird – und was reine Geldverschwendung ist?