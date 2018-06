Das neue Sonderheft „Mein erstes Kinderzimmer“

Junge Eltern machen sich viele Gedanken über die richtige Einrichtung des Kinderzimmers. In unserem neuen Sonderheft finden sie dafür viele Infos, kreative Ideen und Anregungen.



Diese Themen finden Sie unter anderem

So wohnen wir

Zwei Familien haben uns ihr Kinderzimmer gezeigt: einen Mädchentraum im Boho-Look und einen Raum voller Action für Jungs

Farbe an die Wand

Wie Farben wirken und Kinder in ihrer Entwicklung fördern

Dieses Zimmer wächst mit

(Kleine) Räume clever planen und mit wenig Aufwand verändern

+ ein Zimmer für zwei: Tipps von der Innenarchitektin

Bester Boden

Infos zu Laminat, Parkett, Kork, Teppich

Der perfekte Wickelplatz

Wie Eltern in am besten gestalten

Für Prinzessinnen und Autofans

Trendteile mit dem gewissen Etwas

+ So gelingt entspanntes Einrichten

Mein erster Schreibtisch

Woran Eltern gute Möbel erkennen und wie ihr Kind gesund sitzt

„Mein erstes Kinderzimmer“ gibt es jetzt am Kiosk oder HIER online bestellen!

Alles blitzblank

Wie sauber muss es sein? Eine Hauswirtschaftsmeisterin verrät es

Schlafbewacher

Wie Eltern ein gutes Babyphon finden und welche Funktionen sinnvoll sind

La, le, lu

Mit Spieluhren klingt der Tag sanft aus

Wo Indianer und Puppen wohnen

Tipi und Puppenvilla selbst basteln: Wir zeigen, wie’s geht



Das Heft

