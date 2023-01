4,7 Millionen Mal soll die Fisher Price Rock ’n Play weltweit verkauft worden sein. Und für 100 Todesfälle unter Babys verantwortlich sein. Das bestätigt die Kommission für Verbraucherproduktsicherheit in den USA (United States Consumer Product Safety Commission) erneut in einer offiziellen Mitteilung am 9. Januar 2023.

Schon vor vier Jahren wurde vor der tödlichen Gefahr der Babywiege gewarnt

Bereits im April 2019 wurde von offizieller Seite und auch von dem Konzern Mattel selbst, zu dem Fisher Price gehört, vor der Babywiege gewarnt: 30 Babys konnten sich in ihr drehen, vom Rücken auf den Bauch, unangeschnallt (!) und sind danach tödlich verunglückt. Seit dem Rückruf wurden weitere 70 Todesfälle gemeldet.

"Fisher-Price stellt aber auch fest, dass es in einigen Berichten nicht möglich war, die Umstände der Vorfälle zu bestätigen oder dass das Produkt ein Rock 'n Play Sleeper war", heißt auf der Website der amerikanischen Behörde. Und trotzdem: Fisher Price warnt ausdrücklich vor dem Gebrauch der Babywiege! Der Verkauf ist mittlerweile natürlich illegal.