Überraschung: Die 2 günstigsten Kombi-Kinderwagen sind die Testsieger

Ein Kombi-Kinderwagen eignet sich von der Geburt bis ins Kleindkindalter. Zuerst ist die Babywanne an der Reihe, dann kommt der Sportsitz. Das ist vor allem super praktisch für die Eltern, denn die haben nur ein Fahrgestell mit gleich zwei Aufsätzen zu Hause, ohne direkt wieder losgehen zu müssen, sobald das Kind den nächsten Sprung gemacht hat. Doch die Auswahl an Kombi-Kinderwagen ist riesig und die Preisspanne unendlich, für welchen also entscheiden? Die Testergebnisse der Stiftung Warentest helfen euch bei eurer Wahl - garantiert mit Modellen, die schadstofffrei sind. Auch wenn das leider nicht bei allen der 37 Kombi-Kinderwagen der Fall ist ...