Ich persönlich finde es immer cool zu sehen, wenn andere Papas mit Babytrage unterwegs sind. Ich kann mich gut in ihre Lage versetzen. Den Stolz spüren, den sie empfinden, wenn sie ihr Baby bei sich tragen und ihm Geborgenheit geben. Es ist ein tolles Gefühl, wenn das eigene Kind sich an dich schmiegt und sich dabei wohl und sicher fühlt. Vielleicht ist es genau diese Sicherheit, die wir ausstrahlen, wenn wir mit unseren Kleinen in der Trage unterwegs sind, die uns attraktiv – ja attraktiv – wirken lässt. Die Sicherheit, die wir mehr und mehr gewinnen, je mehr Zeit wir mit unseren Babys verbringen und so in unsere wichtige Rolle hineinwachsen. Die Verantwortung, die wir im wahrsten Sinne des Wortes tragen.

Mit dem Baby alleine sein (wollen)

Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass wir alleine mit den Kleinen unterwegs sind. Es zeigt nach außen deutlich, dass wir als Väter unsere Babys besser kennenlernen möchten, ein Gefühl für die Situation entwickeln wollen, mit ihnen allein zu sein. Aber auch, dass wir den Mamas in dieser fordernden und anstrengenden Phase Zeit für sich selbst geben und so eine für Eltern wichtige Balance schaffen möchten. Ob es nun einzelne dieser Aspekte sind oder alle auf einmal. Ich selbst denke, all das macht uns Papas in gewisser Weise sexy. Ich bin definitiv dankbar für die positive Außenwirkung, die ich mit Baby in der Trage hatte und die damit einhergehende Anerkennung (welcher Form auch immer). Vielleicht macht genau das ja anderen Vätern Mut, noch aktiver zu werden und eine stärkere Bindung zu ihrem Baby aufbauen zu wollen. Versprochen: Es lohnt sich!

Abschließend muss ich übrigens etwas gestehen: Ich persönlich finde Mamas mit Babytragen wirken auch sehr attraktiv. Die Gründe dafür sind vielleicht ähnliche ...