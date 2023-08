Nur Eltern verstehen, warum man diese 13 Produkte einfach haben muss!

Es gibt Dinge, von deren Existenz erfährt man viel zu spät – dabei hätten sie SO vieles einfacher gemacht. Okay, einen Eiersollbruchstellenverursacher braucht vermutlich wirklich niemand, aber eine Wasserhahnverlängerung? Hallo? Meine Tochter kommt mittlerweile an den Wasserstrahl heran, wenn sie auf Zehenspitzen steht, aber so ein Teil hätte uns wahrscheinlich eine Menge Drama erspart ... Auch für alle anderen Lebenslagen mit Kids gibt es solche Produkte. Seht selbst!