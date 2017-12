Selbst genähte Wärmekissen

Kalte Füße? Bauchweh? Oder einfach Lust, zu kuscheln? Mit Frosch, Schildkröte oder Vogel kein Problem – die tierischen Wärmekissen sind schnell selbst genäht.



Mit ihrem aufwärmbaren Innenleben helfen die tierischen Freunde bei Bauchweh und sind gleichzeitig kuschelige Tröster.

In der neuen Leben & erziehen lesen Sie, wie Sie Frosch, Schildkröte oder Vogel selbst nähen können und was Sie für die Inlays brauchen. Die Ausgabe 1/2018 finden Sie ab 13. Dezember am Kiosk!

Die Vorlagen

Die benötigten Schablonen für das Froschgesicht, den Schildkröten-Körper oder den Vogel können Sie hier herunterladen, ausdrucken und ausschneiden – für den Download HIER klicken.