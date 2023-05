Liebe Eltern, ihr werdet die Hälfte eurer Baby-Erstausstattung niemals brauchen!

Doch jetzt kommt die traurige Wahrheit: Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der einzige Einsatz der schicken Baby-Fashion bleiben. Alles, was nicht bei 60 Grad waschbar ist, wirst du ganz intuitiv aussortieren, sobald du das erste Mal miterlebt hast, was so alles aus einem Baby rauskommt – ohne Rücksicht auf anspruchsvolle Materialien oder Markennamen.

Als nächstes wirst du realisieren, dass dein Kind fast rund um die Uhr auf dem Rücken liegt oder sowieso komplett vor aller Augen verdeckt in der Trage hängt. Und dass Knöpfe, Schleifchen und anderer Zierrat deshalb auf einem Baby nichts verloren haben – erst recht nicht auf seiner Rückseite. Und mal im Ernst: Wenn wir zu Hause auf der Couch chillen, streifen wir uns ja auch nicht den Ballerinarock aus Tüll und die Rüschenbluse mit Knopfleiste über. Warum sollte ein Baby sich darin wohlfühlen?

Natürlich darf die Freude über das süße Baby-Outfit riesig sein! (Mein persönliches Geschenke-Highlight war ein echtes Chanel-Kostüm (kreisch!!) in Größe 56, das meine Tochter immerhin zwölf ganze Minuten anhatte, bevor ihr die Milchspucke hochkam.) Aber wenn dir jemand zur Geburt ein unspektakuläres Fünfer-Set dunkler Bodys schenkt, das sogar die Kochwäsche überlebt (und das muss es), dann denk daran: Diese Person weiß wirklich, was du in den nächsten Wochen brauchen wirst. Und verdient für ihr vermeintlich langweiliges Geburtsgeschenk das dickste Dankeschön von allen.