Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob man den ganzen Windelmüll eures Babys irgendwie verringern oder am besten gleich ganz vermeiden kann? Allein in Hamburg fallen jedes Jahr 18.000 Tonnen Windelmüll an. Ein Baby verbraucht in den ersten zwei bis drei Lebensjahren rund 4000 Wegwerfwindeln. Das bedeutet jede Woche eine Schubkarre voll Windelmüll von nur einem Baby! Das wollten sich die Initiatoren nicht länger mit ansehen.

Gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen Vyld, das Produkte ganz klimafreundlich aus Meeresalgen entwickelt, soll eine biologisch abbaubare Windeleinlage hergestellt werden. Daraus wollen die Visionäre im Anschluss Humusdünger erzeugen. Die so gewonnene Erde wird dann dafür verwendet, einen Hamburger Windelwald anzupflanzen. Die Projektmanager haben die Vision einer "Hamburger Windeltonne" für Haushalte mit Babys und Kleinkindern, um Windeln separat zu sammeln und den Verwertungskreislauf nachhaltig zu schließen. Das Ganze soll im Herbst 2023 für zwei Wochen mit 50 Hamburger Haushalten getestet werden. Klingt verrückt? Wenn es der Natur guttut und wir alle dadurch Müll sparen können – warum nicht, oder?