Was dem Baby im Sommer anziehen?

Endlich können wir wieder sommerliche Tage im Freien genießen. Aber wie muss man das Baby anziehen, wenn es draußen über 25 Grad hat? Unsere Tipps.



Eins vorneweg: Babys gehören im ersten Lebensjahr nicht in die pralle Sonne! Deshalb benötigen sie keine Kleidung mit UV-Schutz und keine Sonnencreme.

Wie das Baby im Sommer anziehen?

An einem warmen Sommertag brauchen die Zwerge nicht mehr als ein dünnes Shirt und eine dünne Hose über dem Body, Arme und Beine sollten leicht bedeckt sein. Dazu ein Sonnenhütchen (eine einfache Nähanleitung gibt’s HIER) und Babys, die im Kinderwagen liegen oder im Garten unterm Baum auf der Krabbeldecke spielen, sind gut versorgt.

Tipp: Wenn der Wind bläst, können sich, vor allem im Schatten, auch 30 Grad mit der Zeit kühl anfühlen. Deshalb für alle Fälle eine Babymütze und ein Jäckchen einpacken.

Der Wärme-Test

Kalte Händchen sind übrigens kein Anzeichen dafür, dass das Baby friert. Prüfen Sie ab und zu die Temperatur im Nacken Ihres Kindes. Fühlt er sich trocken und warm an, ist alles in Ordnung. Schwitzt das Baby dort, ist es zu warm angezogen.

Gut schlafen bei Hitze

Was ziehe ich meinem Baby nachts an? Wie kann ich das Kinderzimmer kühl halten? Mit unseren Tipps kann Ihr Kleines auch in der warmen Jahreszeit prima schlafen. HIER klicken für „Gut schlafen im Sommer“!

