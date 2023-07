Das Geheimnis liegt in der Ähnlichkeit: Erinnert ein Vorname uns an einen anderen, geläufigen Namen, fällt uns seine Ungewöhnlichkeit kaum weiter auf. Kleine Abweichungen in Schreibweise und Aussprache machen ihn aber dennoch zu etwas Außergewöhnlichem.

Gelingt den Eltern bei der Namenswahl die richtige Balance, sind die Kinder später sicher stolz auf ihren einzigartigen Vornamen und müssen sich dennoch keine Gedanken machen, dass er in irgendeiner Form stigmatisiert werden könnte. Und wer weiß – vielleicht wird es ja sogar der nächste Trendname ...