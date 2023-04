"Wenn das Kind einen Namen bekommt, der süß ist, aber kein Name für Erwachsene sein kann ...!"

Liana Jadee gibt zu, der Name sei nicht jedermanns "cup of tea", also Geschmacksache, aber sie ist total geschockt von so viel Hass für eine so persönliche Entscheidung. Bereits im Bauch haben sie und ihr Mann den Kleinen Koazy genannt, "weil er es im Mutterleib so gemütlich hatte". (Das englische Wort cozy heißt übersetzt kuschelig.) Er wollte gar nicht raus und das bestätigte die beiden ihn ihrer ungewöhnlichen Namenswahl: "Es sollte so sein!"

Mittlerweile gab es auch eine ganze Welle an Empathie für die aufgelöste Mami. Denn logischerweise finden auch viele User, dass der Babyname am Ende nur der Familie selbst gefallen muss.

Oder wie seht ihr das?