Diese Namen waren in den 2000er Jahren die beliebtesten

Das neue Jahrtausend wurde am 11. September 2001 mit einer Krise eingeleitet. Der Anschlag auf das World Trade Center sollte aber nicht alles sein – bereits 2008 gerät die Welt mit der internationalen Finanzkrise erneut ins Wanken. Als Errungenschaft kann dagegen der erste iPod gewertet werden. Er katapultiert die musikalische Welt von dort an ins Digitale. Selbes trifft auch auf das soziale Leben zu: Facebook, Youtube, Twitter, und Co. haben ihre Geburtsstunde in den 2000ern. Was die Namensvergabe für Kinder dieser Zeit angeht, werden überwiegend moderne, aber zeitlose Namen gewählt. Sie sind kurz und prägnant – vielleicht ein Hinweis auf die zunehmende Schnelllebigkeit in den 2000er Jahren?