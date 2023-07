Einfach charakterstark: Diese 25 wunderschönen Jungennamen bedeuten "Kämpfer"

Für euch ist der Name eures Kindes etwas ganz Besonderes - verständlich, schließlich bekommt man nicht jeden Tag ein solch schönes Wunder! Die Vielzahl an Vornamen erschlagen einen bei der Namenssuche. Nicht, wenn ihr wisst, in welche Richtung der Name eures Sohnes gehen soll. Und wenn euer Kleiner vielleicht schon vor der Geburt ein kleiner "Kämpfer" ist oder ihr möchtet, dass euer kleiner Schatz von Anfang an alle Herausforderungen im Leben meistert, dann sind die folgenden Jungennamen für ihn und euch genau die richtigen.