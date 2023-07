Diese 18 Jungennamen bedeuten "Schönheit" und übertreffen damit wirklich jeden Vornamen

Euer Baby ist etwas ganz Besonderes und schon jetzt für euch das schönste Geschenk überhaupt. Warum dann nicht einfach die Bedeutung "Schönheit" in den Vornamen einfließen lassen? Das ist definitiv ein super schöner Gedanke und eine nette Geste an deinen kleinen Schatz - auch in seinem späteren Leben noch.