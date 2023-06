19 blumige Mädchennamen, die uns ins Schwärmen bringen:

Asta

Ein wunderschöner nordischer Mädchenname, der ursprünglich "Schöne Göttin" oder "Stern" bedeutet, aber auch sehr nach den kleinen hübschen Astern-Blüten klingt.

Camilla

Kann wahlweise auch mit "K" beginnen. In jedem Fall erinnert der Vorname an die süße Kamillen-Blüte.

Dahlia

...angelehnt an die fast gleichnamige Blume: die Dahlie.

Flora

...oder auch Florence, Fleur oder Fleurie. Hier schwingt in jedem Fall ein bisschen französisches Flair mit.

Hana

...ist das japanische Wort für "Blume".

Holly

Auf Englisch wird so die Stechpalme, Winterbeere bzw. Ilex genannt.

Iris

Die lilafarbene Blume macht sich auch als Vorname sehr schön. Im englischen Raum sehr beliebt, könnte der Mädchenname auch bei uns bald wieder häufiger werden.

Ivy

...ist englisch für Efeu. Nicht exakt eine Blume. Aber für Eltern mit grünem Daumen sicher eine schöne Idee. Und der Name klingt so toll, auf englisch aber auch auf deutsch ausgesprochen.

Jasmin

Diese weiße Blüte verströmt einen unverwechselbar lieblichen Duft.

Jolanda

...kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet "Veilchen".

Katniss

Diesen Namen kennen wir natürlich von der Hauptdarstellerin aus "Die Tribute von Panem" (gespielt von Jennifer Lawrence), aber jetzt wissen wir auch: Katniss bedeutet Pfeilkraut auf deutsch.

Leilani

Ein hawaiianischer Vorname, der sich aus den beiden Teilen "Lei" für "Blume" und "Lanil" "Himmel" zusammensetzt.

Lil(l)y

... oder auch in lang: Liliana. Dieser Name für Mädchen erinnert an die Lilie.

Linnea

...ist ein schwedischer Vorname, der immer beliebter wird. Ursprünglich wird so das kleine rosafarbene Moosglöckchen bezeichnet, das in nordeuropäischen Wäldern zu finden ist.

Lotus

Euer Kleines verdient einen ganz besonderen Namen? Wir alle kennen die schöne Blüte der gleichnamigen Wasserpflanze. Sie ist vor allem im Buddhismus ein Symbol für Reinheit und Schönheit.

Marigold

...ist der englische Begriff für Ringelblume. Pretty!

Poppy

Ein noch sehr seltener Mädchenname in Deutschland. Poppy stammt aus dem Englischen und bedeutet Klatschmohn. So eine hübsche und vor allem wilde Blume!

Rosa

Oder Rose. Rosalie. Rosemarie. In jeder Variante ein schöner Mädchenname!

Violet(t)a

...oder auch Viola. Ein englischer Mädchenname. Übersetzt bedeutet auch er "Veilchen".