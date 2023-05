Frech und niedlich: Das sind die 50 beliebtesten dänischen Jungennamen

Jungennamen mit skandinavischen Wurzeln wie Finn, Emil oder Oskar sind auch bei uns in Deutschland super angesagt. Wir teilen hier die offizielle Statistik der 50 am häufigsten vergebenen Vornamen für Jungen in Dänemark. Die Zahlen stammen aus der ersten Jahreshälfte 2022, weitere Zahlen wurden noch nicht veröffentlicht. Aber auch diese Liste ist schon eine wahre Fundgrube für alle, die auf der Suche nach schönen Namensinspirationen für ihren Babyboy sind. Es sind durchaus einige Überraschungen dabei – oder kennt ihr aus eurem Umfeld einen kleinen Nohr oder einen kleinen Valdemar?