10 (unmoderne) deutsche Vornamen, die in den USA immer beliebter werden

Deutsche Mädchennamen, die in den USA im Kommen sind:

Rosie

Hierzulande schreibt man den Namen meist ohne das "e" am Ende. Und er gilt auch meist als Abkürzung für eher altmodische Namen wie Rosemarie oder Roswitha. In den USA wird er aktuell wieder beliebter. Hier vielleicht auch bald?

Astrid

In den letzten zehn bis zwanzig Jahren gab es in den USA einen recht deutlichen Anstieg für diesen ursprünglich skandinavischen Mädchennamen. In Deutschland hingegen erhalten von 10.000 Mädchen nur ungefähr zwei diesen Vornamen.

Anika

Die amerikanische Website "The List" titelte vor einiger Zeit "Deutsche Babynamen zum Verlieben" – und Anika war dabei. Gern auch mit zwei "n" geschrieben, also Annika.

Corinna

.. auch Corinna/Korinna wurde als Trendsetter-Name in diesem "The List"-Artikel erwähnt.

Margot

Sehr ungewöhnlich, dass ein Baby in Deutschland Margot genannt wird. Hier würde wohl eher die dazugehörige Oma (oder Uroma) so heißen. In den USA hingegen hat der Name in den letzten zwanzig Jahren an Fahrt aufgenommen.