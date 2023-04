Aufgepasst: Mit diesen 40 Vornamen werden Kinder später viel leichter Chef(in)

Sophies sind fleißig, Jaquelines eher verhaltensauffällig?

Gerade fair ist es ja nicht, aber so läuft es dennoch oft: Da geben sich die Eltern allergrößte Mühe bei der Namenswahl und finden nach großem Hin und Her endlich DEN Namen für ihr Kind. Und dann, ein paar Jahre später, befindet sich dieser Name auf einmal auf der Abschussliste der Namen mit negativer Assoziation. Dann wird ein Justin vom Lehrer in der Schule womöglich anders wahrgenommen als ein Maximilian – womöglich eher als verhaltensauffällig und nicht gerade klug. Klassikern wie Sophie oder Maximilian werden dagegen positive Charakterzüge wie Freundlichkeit oder Fleiß zugesprochen. In Verruf geratene Namen wie Kevin oder Jaqueline rutschen automatisch in eine Schublade: "leistungsschwach" oder "verhaltensauffällig". Häufig handelt es sich natürlich um fiese Vorurteile, doch dieses Schubladendenken lässt sich leider nicht einfach so abschalten.

Klassische Vornamen – eine sichere Bank

Ihr grübelt und seid noch immer unsicher, welchen Namen ihr für euer Kind wählen solltet, um den Grundstein für seine Karriere zu legen? Dann fokussiert euch besser auf einen traditionellen Vornamen wie etwa Charlotte oder Sophie für Mädchen oder Maximilian oder Julius für Jungen. Doch auch kurze, modernere Namen können bedenkenlos vergeben werden, zum Beispiel Mia oder Tom. Ja, der Name des Kindes verrät anderen auch immer ein bisschen etwas über die Eltern. Akademiker-Eltern legen viel Wert auf alte, solide und klassische Namen. Durch einen Namen wie etwa Constantin oder Charlotte schlussfolgert man automatisch, dass erfolgreiche, gebildete und intelligente Eltern dahinterstehen.