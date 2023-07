Als Mami entscheide ich. Oder?

Selbst als frischgebackene Ehefrau, deren Name übrigens auf "e" endet, habe ich mich davon nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich war mir sicher: Wenn es erst einmal so weit ist, sitze ich am längeren Hebel. Bis in den sechsten Monat hinein streichelte ich also gedanklich die kleine Fee in meinem Bauch. Dann kam, erst zu Beginn des siebten Monats, das Ultraschallbild, auf dem endlich eindeutig das Geschlecht zu erkennen war. Und die Erkenntnis: Wie auch immer unser Kind heißen wird – eine Fee wird es nicht.

Ach, wir haben noch sooo viel Zeit …

Genauso kategorisch, wie mein Mann "Fee" für ein Mädchen ausschloss, lehnte ich seine Vorschläge für einen männlichen Vornamen ab. Nicht aus Bösartigkeit oder Rache (ehrlich!), sondern einfach aus geschmacklichen Gründen. Es waren also alle Favoriten vom Tisch – und unsere Suche nach dem perfekten Vornamen begann bei null. "Egal", dachte ich. "Wir haben ja noch zehn Wochen Zeit." Aus denen ganz schnell vier wurden. Dann zwei. Kurze Zeit später redeten wir uns ein: "Ach, es sind ja noch fünf Tage bis zum Termin, bis dahin haben wir uns für den richtigen Babynamen entschieden!"